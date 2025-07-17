Irak'ta Alışveriş Merkezindeki Yangın Nedeniyle 3 Günlük Yas İlan Edildi
Irak'ta El-Kut şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında 61 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası ülke genelinde 3 gün yas ilan edildi.
Irak'taki bir alışveriş merkezinde 61 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi.
Irak Bakanlar Kurulu, başkent Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Vasıt vilayetinin El-Kut şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.
Irak İçişleri Bakanlığı faciada 61 kişinin yaşamını yitirdiğini, 45 kişinin ise kurtarıldığını açıklamıştı. Alışveriş merkezinin 7 gün önce hizmete açıldığı belirtilmişti. - BAĞDAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa