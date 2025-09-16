Haberler

Investco Holding Yetkililerine Borsa Aklama Operasyonu

Investco Holding Yetkililerine Borsa Aklama Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet suçundan 14 şüpheli gözaltına alındı. Investco Holding yetkililerinin borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak aklama işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketlerin incelendiği öğrenildi. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor. Öte yandan gözaltına alınan bir kısım şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Alevi gençle evlenen kadın, 'Dede nikahı'nda büyük şaşkınlık yaşadı

Alevi gençle evlenen kadının 'Dede nikahı'nda donup kaldığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan dünyaya seslendi: İsrail durdurulmalı, bunu engelleyecek imkanlarımız var

Katar'dan dünyaya mesaj! İsrail için bu ifadeyi ilk kez kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.