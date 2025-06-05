İnternet Dolandırıcılığına Ağır Darbe: 5 Tutuklama

İnternet Dolandırıcılığına Ağır Darbe: 5 Tutuklama
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Zonguldak'ta bir vatandaşın internet dolandırıcılarına kaptırdığı 542 bin lira, jandarmanın 4 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla araştırıldı. 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bir 'tık'la yarım milyon dolandırıldı

Jandarmanın 4 ilde eş zamanlı operasyonunda 5 tutuklama

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan bir vatandaşın internet dolandırıcılarına kaptırdığı 542 bin lira, jandarmayı harekete geçirdi. İstanbul, Aksaray, Sivas ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Siber Suçlarla Mücadele" kapsamında Gökçebey ilçesinde ikamet eden bir kişi, internet üzerinden toplam 542 bin lira dolandırıldı. İhbar üzerine Gökçebey Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul, Aksaray, Sivas ve Şanlıurfa'da toplam 7 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan adli aramalarda 25 adet dijital materyal ile 10 bin Amerikan Doları nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 5'i adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların dijital güvenliği için tehditlere karşı mücadelenin gece gündüz demeden sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
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