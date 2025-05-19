İnşaat Ustasının Otomobilinden Hırsızlık Kameralara Yansıdı

İnşaat Ustasının Otomobilinden Hırsızlık Kameralara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir inşaat ustasının park halindeki otomobilinden çeşitli inşaat aletleri çalan hırsızlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlardan birini yakalamayı başardı.

İnşaat ustasına hırsız şoku: Otomobilden inşaat aletlerini böyle çaldılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dekorasyon ustası olarak çalışan şahsın park halindeki otomobilinden inşaat aletlerini çalan hırsızlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde yaşandı. İnşaatlarda iç ve dış dekorasyon işi yapan Bayram Gilkez, akşam iş dönüşü otomobilini evin önüne park etti. Sabah saatlerinde sokakta görülen 2 şahıs, etrafı gözetledikten sonra otomobilin bagajını açarak içerisindeki 5 adet el matkabı, 4 adet darbeli matkap, 2 adet el spirali, 1 adet büyük demir doğrama spirali, 200 metreyi aşkın uzatma kablosu, 3 adet su terazisi ve çok sayıda matkap ucu alarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Görüntüleri çeken vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şahıslardan biri yakalanırken diğerini bulma çalışması ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama

Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti

Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile fena dalga geçti
Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor

Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.