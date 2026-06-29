Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ayaz Sokak'ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin 3'üncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, imalathanenin 3'üncü katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı