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İnegöl'de maaş alamadıklarını öne süren işçilerle fabrika yetkilileri gerginlik yaşadı

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İnegöl'de maaş alamadıklarını öne süren işçilerle fabrika yetkilileri gerginlik yaşadı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir giysi fabrikasında, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren işçilerle yetkililer arasında gerginlik çıktı. Jandarmanın müdahalesiyle sakinleşen olayda yetkililer maaşların ödeneceğini söyledi, işçiler dağıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir giysi fabrikasında, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren işçiler ile fabrika yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları sakinleştirerek uzlaşma sağlamaya çalıştı.

Olay, İnegöl'ün Cerrah Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir giysi fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikada çalışan çok sayıda işçi, yaklaşık 2 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş yerine geldi. Alacaklarını talep eden işçiler ile fabrika yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Gerginliğin artması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri devreye girdi

Fabrikaya gelen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, işçiler ile yetkililer arasındaki gerginliğe müdahale etti. Tarafları sakinleştiren ekipler, olayın büyümemesi için uzlaşma sağlamaya çalıştı.

Fabrika yetkililerinin işçilerin maaşlarının ödeneceğine dair söz vermesi üzerine kalabalık grup dağıldı. Yaşanan olayın ardından bölgede gerginlik sona ererken, işçilerin maaş alacaklarının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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