İnegöl'de Kamyonet ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu İnegöl'ün Tahtaköprü mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Halil G.(30) yönetimindeki 16 JUD 09 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Ahmet G.(46) yönetimindeki 143 AFN 019 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet istinat duvarına da çarparak durabildi. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA