İnegöl'de Giyim Mağazasında Asma Tavan Çöktü, 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde giyim mağazasının asma tavanı çöktü. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İnegöl Alanyurt yolu üzerinde faaliyette bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağazanın 3. katındaki asma tavan bir anda çöktü. Olayda 1 çalışan hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Olay sonucu iş yerinin 3. katı kapatıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA