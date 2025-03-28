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İnegöl'de Giyim Mağazasında Asma Tavan Çöktü, 1 Yaralı

İnegöl'de Giyim Mağazasında Asma Tavan Çöktü, 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir giyim mağazasının asma tavanı çöktü. Olayda 1 çalışan hafif yaralanarak tedavi altına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde giyim mağazasının asma tavanı çöktü. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İnegöl Alanyurt yolu üzerinde faaliyette bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağazanın 3. katındaki asma tavan bir anda çöktü. Olayda 1 çalışan hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Olay sonucu iş yerinin 3. katı kapatıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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