İlçe kırsalında "Taş yapılar betonarme binalara göre daha ölümcül oldu" iddiasıGAZİANTEP Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 il arasında yer alan Gaziantep'in İslahiye ilçe kırsalında bulunan 2 katlı binanın birinci katındaki taş duvarda delikler oluşurken üst katındaki tuğla duvarın ise...

İlçe kırsalında "Taş yapılar betonarme binalara göre daha ölümcül oldu" iddiası

GAZİANTEP Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 il arasında yer alan Gaziantep'in İslahiye ilçe kırsalında bulunan 2 katlı binanın birinci katındaki taş duvarda delikler oluşurken üst katındaki tuğla duvarın ise hiç hasar almaması dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tek katlı taş binaların büyük bir bölümünde hasar ve yıkıntı meydana gelirken 2-3 katlı betonarme binaların ise taş binalara göre daha dayanıklı olduğu görüldü. İlçenin Esenler Mahallesinde yıkılan bir taş binada 2 kişi hayatını kaybederken, taş binaların betonarme binalara göre daha ölümcül olduğu ileri sürüldü.

Taş duvarda delikler tuğla duvarda hasar yok

Esenler mahallesindeki iki katlı bir başka binanın alt katındaki taş duvarda delikler ve çökme oluşurken, ikinci kattaki tuğla duvarda ise hiçbir hasarın olmaması dikkat çekti. Mahalle sakinlerinden depremzede Cengiz Boyraz, "Köyde yıkılan evlerde toplam 5 kişiyi kaybettik. Bütün taş duvarların hepsi yıkıldı. Depreme dayanamadı. Şiddet çok büyüktü. Taş yapıların hiç biri kalmadı. Yeni yapılan taş yapılar da kalmadı" diye konuştu.