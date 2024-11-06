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Iğdır'da 'Pitrex' Dolandırıcılığına Operasyon: 6 Gözaltı

Iğdır'da 'Pitrex' Dolandırıcılığına Operasyon: 6 Gözaltı
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Iğdır Emniyet Müdürlüğü, 'Pitrex' adlı uygulama üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Eş zamanlı operasyonlar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurların büyük maddi kayıplara uğradığı, kazanç vaatleriyle tuzağa düşürüldüğü belirtiliyor.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, 'saadet zinciri' yöntemiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı "Pitrex" adlı uygulama üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik soruşturmayı genişletti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre, "Pitrex" uygulaması aracılığıyla vatandaşların büyük miktarda maddi kayıplara uğradığı tespit edildi. Dolandırıcılık faaliyetlerinin, mağdurların uygulama üzerinden kazanç vaatleriyle tuzağa düşürülmesi ve daha sonra yatırım yapmaya zorlanması üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirileceğini ve şüphelilerle ilgili adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Ayrıca, vatandaşların benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları emniyet birimlerine bildirmeleri gerektiği vurgulandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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