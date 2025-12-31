Haberler

Iğdır'da kaçak alkol operasyonu: 4 kişiye para cezası

Güncelleme:
Iğdır'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde, alkollü içki satışı yapan 29 iş yerinden 2'sinde kaçak alkol bulunarak yasal işlem başlatıldı. Kaçak içki satışı yapanlara para cezası uygulandı.

Iğdır'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda, 2 iş yeri ve 2 vatandaş hakkında yasal işlem uygulandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde alkollü içki satışı yapan iş yerlerini denetledi. Toplam 29 iş yeri ve 6 evde yapılan kontrollerde, 2 iş yeri ve 2 evde kaçak alkol bulundurulduğu ve satıldığı tespit edildi. Kaçak içki satışı yapanlar, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı davranışlarından dolayı para cezası aldı. - IĞDIR

