Iğdır'da kaçak alkol operasyonu: 4 kişiye para cezası

Iğdır'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda, 2 iş yeri ve 2 vatandaş hakkında yasal işlem uygulandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde alkollü içki satışı yapan iş yerlerini denetledi. Toplam 29 iş yeri ve 6 evde yapılan kontrollerde, 2 iş yeri ve 2 evde kaçak alkol bulundurulduğu ve satıldığı tespit edildi. Kaçak içki satışı yapanlar, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı davranışlarından dolayı para cezası aldı. - IĞDIR