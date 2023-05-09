Hırsızlık suçundan hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan onanmış hapis kararı bulunan şüpheli Milas JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan onanmış hapis kararı bulunan şüpheli Milas JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 19 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan F.D. isimli şahıs Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

F.D. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA