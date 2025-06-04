Hindistan'da Kriket Şampiyonluğu Izdırapla Sonlandı: 7 Ölü

Hindistan'da Kriket Şampiyonluğu Izdırapla Sonlandı: 7 Ölü
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Royal Challengers Bengaluru'nun ilk şampiyonluk kutlamalarında izdiham sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Hindistan'da Royal Challengers Bengaluru kriket takımının kulüp tarihinde ilk kez elde ettiği şampiyonluk kutlamalarında çıkan izdihamda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan'da Royal Challengers Bengaluru kriket takımı dün rakibi Punjab Kings'i final maçında yenerek, tarihinde ilk kez Hindistan Premier Liginde şampiyonluk kazandı.

Final maçının ardından şampiyon takım oyuncularını taşıyan otobüs Bangalore şehir merkezindeki Chinnaswamy Stadyumu'na yaklaşırken binlerce taraftar sokaklara döküldü. Coşkuyla oyuncularını bekleyen taraftar ellerinde bayraklarla dakikalarca sevinç gösterilerinde bulundu. Ancak stadyumun dışında düzenlenen etkinlikte izdiham çıktı. Kabalık arasında panik yaşanırken izdihamda 7 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Nüfus yoğunluğu ile dikkat çeken Hindistan'da kalabalık dini ve resmi kutlamalar ile anma törenleri sırasında sık sık izdiham yaşanıyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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