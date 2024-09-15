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Hendek'teki Oba Makarna Fabrikasında Patlama: 30 Yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 30 kişi yaralandı. Patlama anına ait görüntüler, fabrikanın şiddetli bir şekilde patladığını gösteriyor. Olayda yaralananlar arasında 12 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 30 kişinin yaralandığı patlamanın şiddeti saniye saniye kaydedildi.

TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında saat 13.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sakarya başta olmak üzere Düzce ve Kocaeli'den çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personeli sevk edildi. İlk tespitlere göre fabrikanın değirmen bölümünde meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı

30 kişinin yaralandığı patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Fabrikanın adeta bomba gibi patladığı, alev ve dumanların yükseldiği anlar saniye saniye görüntülendi. Öte yandan yaralılardan birinin 12 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenildi. Babası ile iş yerine geldiği esnada patlamada yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Olaylar 3-sayfa Ekonomi sakarya Hendek Sağlık Çocuk Oba

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