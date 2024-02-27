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Hendek'te Elektronik Sigara Operasyonu

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılan operasyonda 59 adet elektronik sigara, 35 adet elektronik sigara likidi ve diğer malzemeler ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince 2 şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde 59 adet elektronik sigara, 35 adet elektronik sigara likidi ve 10 adet elektronik sigara yedek parça ve aparatları ele geçirilirken 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir genelinde kaçakçılık ile mücadele operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bu çerçevede; İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden 2 şahsın ev ve iş yerlerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 820 adet dolu makaron, 9 bin 100 adet boş makaron, 59 adet elektronik sigara, 35 adet elektronik sigara likidi, 10 adet elektronik sigara yedek parça ve aparatları, 154 paket çeşitli markalarda parça bandrolsüz sigara, 20 adet nargile tütünü, 235 paket bandrolsüz puro sigara, 10 kilogram kıyılmış tütün, 259 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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