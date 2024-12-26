Hatay'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 1.284 Litre Ele Geçirildi

Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu bin 284 kaçak alkol ele geçirildi

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda bin 284 litre el yapımı içki ele geçirilirken 7 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, yıl başı öncesi kaçak alkol üretimine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 24 Aralık tarihinde gerçekleştirilen 'Alkollü İçki Kaçakçılığı/Sahteciliği Operasyonu kapsamında Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1284 litre 199 adeti şişelenmiş vaziyette el yapımı içki, 11 adet alkol aroması ve ölçüm kiti, 4 bin 355 sigara sarma kağıdı, 435 adet cinsel içerikli ürün, 38 adet elektronik sigara, 130 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 kg nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.