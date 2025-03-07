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Ekmek teknelerinin üzerine 3 katlı bina çöken kadın gözyaşlarına hakim olamadı

Ekmek teknelerinin üzerine 3 katlı bina çöken kadın gözyaşlarına hakim olamadı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, depremde hasar alan bir bina yıkım sırasında yanındaki dönercinin üzerine devrildi. İş yeri sahibinin gözyaşları içerisinde kaldığı olayda, kapalı olan dönerci büyük bir faciadan kurtuldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremde hasar alan 3 katlı hasarlı bina yıkım esnasında yan tarafta bulunan 2 katlı prefabrik dönercinin üzerine devrildi. Yerle bir olan dönercinin sahipleriyse gözyaşı içerisinde iş yerinin başında beklediler.
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkımı devam ediyor. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleştirilen yıkımda hasarlı 3 katlı bina, yan tarafta bulunan 2 katlı dönercinin üzerine devrildi. Devrilmeyle birlikte Zekat Gümüş'e ait işletme yerle bir oldu. İş yerinin yıkım nedeniyle kapalı olmasıysa muhtemel faciayı önledi. Yıkım gerçekleştirilen alan da havadan görüntülenirken yerle bir olan iş yerinin sahibinin eşi Lina Gümüş, ekmek teknelerinin başında gözü yaşlı bekleyişini sürdürüyor.
"Çok kötüyüz, diyecek bir şey bulamıyoruz ve çok üzgünüz"
Üzgün olduğunu ifade eden Lina Gümüş, "Yıkım ekibi geldi ve bize iş yerimize herhangi bir zarar vermeyeceklerine dair söz verdiler. Ciddi zarar olmayacağını söylediler. Malasef iş yerimiz yerle bir oldu. Biz burada 8 yıldır dönerci işletiyorduk. Personelimiz de vardı. Çok kötüyüz, diyecek bir şey bulamıyoruz ve çok üzgünüz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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