Hatay'da Narenciye Bahçelerinde Hırsızlık Önlemleri Artırıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçelerinde yaşanabilecek hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla jandarma ekipleri, geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Türkiye'nin tarım merkezlerinden olan Hatay'da narenciye de hasat başladı. Bölgede geçmiş yıllarda yaşanan narenciye hırsızlıklarının önüne geçmek amacıyla Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geniş güvenlik önlemi alarak çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri; 25 Eylül tarihinde saat 18.00'den itibaren İskenderun Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı timlerle birlikte narenciye bahçelerinde motorlu, yaya ve kritik noktalarda devriyleler gerçekleştirildi. Faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de etkin şekilde devam edeceği bildirildi.

Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında İlçe Kaymakamı Onur Özaydın da narenciye bahçelerinde görev yapan personeli ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. - HATAY