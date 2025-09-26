Haberler

Hatay'da Narenciye Bahçelerinde Hırsızlık Önlemleri Artırıldı

Hatay'da Narenciye Bahçelerinde Hırsızlık Önlemleri Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzin ilçesinde narenciye bahçelerinde hırsızlık olaylarına karşı jandarma ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. İskenderun Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile ortak yapılan devriyelerle güvenlik önlemleri artırıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçelerinde yaşanabilecek hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla jandarma ekipleri, geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Türkiye'nin tarım merkezlerinden olan Hatay'da narenciye de hasat başladı. Bölgede geçmiş yıllarda yaşanan narenciye hırsızlıklarının önüne geçmek amacıyla Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geniş güvenlik önlemi alarak çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri; 25 Eylül tarihinde saat 18.00'den itibaren İskenderun Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı timlerle birlikte narenciye bahçelerinde motorlu, yaya ve kritik noktalarda devriyleler gerçekleştirildi. Faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de etkin şekilde devam edeceği bildirildi.

Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında İlçe Kaymakamı Onur Özaydın da narenciye bahçelerinde görev yapan personeli ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
THY'den KAP açıklaması geldi: 225 adet Boeing uçağı satın alınacak

Beyaz Saray'da tarihi imza! Türk Hava Yolları dev anlaşmayı duyurdu
Oval Ofis'te tarihi anlar! Trump'ın yakasındaki rozet dikkat çekti

Oval Ofis'te herkesin gözü Trump'ın yakasındaki rozete takıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı

12 yaş küçük eşiyle de aradığı mutluluğu bulamadı: Boşanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.