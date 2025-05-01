Hatay'da Motosiklet Hırsızı Ceketi Çalarak Yakalandı

Hatay'da çaldığı motosikletle gezerken üşüyünce bir balkonda asılı ceketi alarak kayıplara karışan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de geçtiğimiz günlerde Vahit Can Gülşen isimli vatandaşa ait motosiklet, yaşadıkları apartmanın içerisinden çalınmıştı. Apartman içerisine giren M.B.'nin motosikleti çalarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde apartmana girip motosikleti alarak rahat bir şekilde binadan ayrılan M.B.'nin başka bir evin balkonunda asılı duran montu da ipten alarak motosikletle gözden kaybolduğu görülmüştü. Gülşen'in şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan motosiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi. - HATAY