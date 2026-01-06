Film sahnelerini aratmayan soygunda 22 milyon TL'lik vurgun 3 dakika sürdü

HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan ve Suriye'deki iç savaştan kaçıp 10 yıl önce Türkiye'ye sığınan kuyumcu Zaher Alshabb'ın 20 yıllık emeği olan 22 milyon TL'lik altın, silahlı ve kasklı 2 hırsız tarafından 3 dakika içerisinde çalındı. Film sahnesini aratmayan soygunda hırsızların, 'hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var' diyerek iş yerini bastıkları ortaya çıktı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Zaher Alshabb, Kırıkhan ilçesi Yeni Mahalle'de kuyumcu iş yerini açarak yaşamaya başladı. Suriye'de 10 yıldır yaptığı kuyumculuk mesleğini Türkiye'de de devam ettiren Alshabb, 10 yıldır sorunsuz şekilde ticaret yapıyordu. Alshabb'ın çalışanlarıyla birlikte işlerini yaptıkları esnada kafalarında kask bulunan elleri silahlı 2 hırsız iş yerine girdi. Uzun namlulu silah ve tabancalı iki hırsız, işyerindeki 4 şahsı masanın arkasına geçirerek 3 dakika içerisinde kuyumcuyu soydu. Hırsızların 22 milyon TL'lik 3 dakikalık vurgunu saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışmaları sürdürdükleri öğrenildi.

"Türkiye'de 10 yıldır kuyumculuk işi yapıyoruz ve ilk defa başımıza geldi, birinin elinde tabanca diğerinin elinde ise uzun namlulu silah vardı"

Silahlı iki hırsızın film sahnelerini aratmayan soygunlarını anlatan Joud Mohammed Alsaleh, "Biz burada kuyumculuk işi yapıyoruz. İş yerinde normal işlerimizi yapıyorduk birdenbire üzerimize silahlarla geldiler. Hırsızlar, 'hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var' dediler. Baskı yapıp ellerimizi kaldırmamızı istediler. Biz de ellerimizi kaldırdık, yere yattık. Hırsızlardan biri diğer tarafa atlayıp altınları almaya başladılar. Sonra bize görmeyelim diye biber gazı sıktılar. Ondan sonra altınları alıp kaçtılar, polislere haber verdik. Allah onlardan razı olsun, polisler araştırıyorlar ve inşallah bulacaklar. Ortalama 3 ila 4 kilo arasında çalınan altınların 20 ila 22 milyon TL arasında değeri var. Türkiye'de 10 yıldır kuyumculuk işi yapıyoruz ve ilk defa başımıza geldi. Birinin elinde tabanca diğerinin elinde ise uzun namlulu silah vardı. Dışarıda arabada bekleyen 2 kişi daha vardı. İki içeride iki dışarıda toplam 4 hırsızlardı. Ellerindeki beyaz torbalara koyup çaldılar" ifadelerini kullandı. - HATAY