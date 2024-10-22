Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Depremzedenin 22 Küçükbaş Hayvanı Hırsızlıkla Çalındı

Hatay'da Depremzedenin 22 Küçükbaş Hayvanı Hırsızlıkla Çalındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzede Yusuf Çınar'ın 22 küçükbaş hayvanı gece saatlerinde çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızların yüzlerinin maskeli olduğu görüldü. Çınar, 250 bin TL zarara uğradığını ve hayvanlarının bulunmasını istediğini ifade etti.

Hatay'da iki şahsın depremzede Yusuf Çınar'ın 22 küçükbaş hayvanını çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 250 bin TL'lik zararı bulunan Çınar, yaşananlara tepki göstererek hırsızların bulunmasını istediğini söyledi.

Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşadı. Bir süre önce aracını satarak 23 küçükbaş hayvan alan Yusuf Çınar'ın 22 hayvanı 2 şahıs tarafından gece yarısı çalındı. Şahısların hayvanları ahırdan çıkararak sürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansırken hırsızların rahatlığı hayrete düşürdü. Kendisi nar hasadında çalıştığı esnada olay gerçekleşen Çınar, hayvanlarının çalındığını fark etmesi üzerine durumu emniyet güçlerine bildirdi. 250 bin TL'lik zararı bulunan Çınar, yaşananlara tepki göstererek hırsızların bulunmasını istediğini söyledi.

"Dün saat gece 04.00 gibi işe gittikten yirmi dakika sonra gelip koyunlarımın kapısını kırıp hayvanlarımı götürmüşler"

Küçükbaş hayvanları çalınan 35 yaşındaki Yusuf Çınar, aracını satarak hayvanları satın aldığını belirterek "Aracımı sattım 23 adet küçükbaş hayvan aldım, 2 çocuk okutuyorum. Geçim kaynağım asıl almış olduğum küçükbaş hayvanlarımdı. Gece saat 04.00 gibi hasat zamanlarında narenciye işine gidiyoruz ve öğlen saat 12.00-13.00 gibi evimize geliyoruz. Narenciye hasadı sonrasında koyunlarımla ilgileniyorum; onları yayıyorum ve küçükbaş hayvanlarımı çoğaltmak için çaba harcıyordum. Dün saat gece 04.00 gibi işe gittikten yirmi dakika sonra gelip koyunlarımın kapısını kırıp hayvanlarımı götürmüşler. Kamera kaydında yüzleri belli olmuyor. Maske takmışlar iki kişi olarak gözüküyor. Saat gece 04.07 sularında koyunların bulunduğu ahırın kapılarını kırıyorlar ve küçükbaş hayvanlarımı sürekli otlattığım mezarlık tarafına gidiyor oradan da koyunları sürüp alıp mezarlık tarafından hasta olan hayvanı bırakıp iki kişi 22 küçükbaş hayvanımı sürüp götürüyorlar" dedi.

"Bütün birikimim küçükbaş hayvanlarımın çalınmasıyla bir gecede gitmiş oldu"

250 bin TL zararı olduğunu dile getiren Çınar, hırsızların bulunmasını istediğini belirterek, "Ahırda sadece bir tane hasta hayvanım kaldı. Çalınan 22 küçükbaş hayvanımın toplam zararı 250 bin TL yapıyor. Bütün birikimim küçükbaş hayvanlarımın çalınmasıyla bir gecede gitmiş oldu. Bir gecede bütün geçim kaynağımı kaybettim. İki evladımdan bir oğlum böbreklerinden, kızım da böbreklerinden rahatsız. Evlatlarımın tedavisi için hayvancılığa başladım ve küçükbaş hayvanlarımı satıp tedavilerini devam edecektim, çalınınca her şey gitti ve şu anda yapacak hiçbir şeyim yok. Hayvanlarımın bulunmasını istiyorum. Tek geçim kaynağım küçükbaş hayvanlarımdı onların bulunmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Yusuf Çınar Güvenlik Ekonomi 3-sayfa Dörtyol Çınar hatay Yaşam Tarım Suç Nar

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

Hakan Şükür'ün ardından teröristbaşının manevi oğlu da sahneye çıktı

 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Joy Foster kimdir, ne zaman öldü? Oyuncu Defne Joy Foster nasıl öldü, kaç yaşında ve hangi tarihte öldü? BİM AKTÜEL KATALOĞU 23 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 23 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU 22 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 22 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Çağla Tuğaltay ne zaman öldürüldü? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Çağla Tuğaltay cinayeti nedir? Çağla Tuğaltay cinayeti çözüldü mü? Canan Dağdeviren kimdir? Halk Tv konuğu Canan Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Canan Dağdeviren biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı 22 Ekim canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Teröristbaşı Fetullah Gülen neden öldü? FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in evinden kareler | Fetullah Gülen'in evi ne olacak? NARİN CİNAYETİNDE SON DAKİKA! Narin'i kim, neden öldürdü? Narin'i annesi mi, amcası mı, ağabeyi mi öldürdü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.