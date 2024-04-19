Hatay'da Denetimlerde Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan denetimlerde 2 şüphelinin üzerinden ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliğini sağlanmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucunda, Reyhanlı ilçesinde durdurulan İ.O. ve M.Y. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 1 Adet kurusıkı tabanca, 60 adet 9mm fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY