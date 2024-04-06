Hatay'da aranan 2 şahıs yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranması bulunan 2 şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 1 Nisan tarihinde İskenderun ilçesinde Güzelçay Mahallesi'nde otodan hırsızlık olayına karışan Ö.S.K. ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.S.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY