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Hatay'da Amatör Maçta Kavga: 5 Futbolcu Yaralandı

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Hatay'da oynanan Payas Mesaspor - İskenderun Azganlıkspor maçında kaleciye atılan yumrukla başlayan kavga sonrası 5 futbolcu yaralandı. Olayın ardından her iki takımın da oyuncuları sağlık raporları alarak şikayette bulundu.

Yeşil sahanın boks ringine döndüğü maçta kavganın kaleciye atılan yumrukla başladığı iddiası

Payas Mesaspor kulübü kurucusu Samet İlbeyli, "Size vereceğim görüntülerde de mevcut gri kapüşonlu bir çocuk bizim yedek kalecimize koşarak yumruk attıktan sonra olay çığırından çıktı"

HATAY - Hatay'da yeşil sahanın boks ringine döndüğü maçta kavganın ev sahibi takım kalecisine atılan yumrukla başladığı iddia edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 5 futbolcu yaralanırken, tekmelerin ve yumrukların havada uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay 1. Amatör Küme müsabakasında Payas Mesaspor ile İskenderun Azganlıkspor karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın 2-2 eşitliğiyle sona ererken hakemin son düdüğüyle saha aniden karıştı. Futbolcuların ve taraftarların arasında taşlı, yumruklu ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Payas Mesaspor takımından üç futbolcu ve İskenderun Azganlıkspor'dan 2 futbolcu yaralandı. Futbolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Payas Mesaspor ekibi kavganın kaleciye atılan yumrukla başladığını iddia ettiler. Öte yandan ligin ilk yarısındaki maça bir gün kala Mesaspor'lu futbolcuların lisansları çalınmış ve kulüp son anda çalınan lisansları çıkartarak maça çıkmıştı.

Payas Mesaspor kurucusu 30 yaşındaki Samet İlbeyli, maçın sona ermesiyle yaşanan kavgayı anlatarak "Maçımız saat 15.00 'da başladı ve 17.00'da da sona erdi. Maç sürecinde karşılıklı atışmalar oldu. Maçımız 2-2 biterken, bu süreçte karşı yedek kulübesinden karşılıklı bir atışma oldu. Size vereceğim görüntülerde de mevcut gri kapüşonlu bir çocuk bizim yedek kalecimize koşarak yumruk attıktan sonra olay çığırından çıktı. Karşı tarafın taraftarları sahaya indi ve bizim taraftar da ister istemez kızdırdı bu harekete. Maç bitiminde de karşı tarafın bizi tahrik edici hareketleri taraftarlarımızı kışkırtmaya sebep oldu. Maçta tek tribün olduğu için gruplar karışıktı. Karşı taraf bizi kışkırtmaya devam etti. Size vereceğim görüntülerde de mevcut gri kapüşonlu bir çocuk bizim yedek kalecimize koşarak yumruk attıktan sonra olay çığırından çıktı" ifadelerini kullandı.

"Biz de gerekli işlemleri başlattık darp raporlarımızı aldık ve şikayette bulunduk"

Yaşanan kavgadan dolayı 2 tarafında mağdur olduğunu dile getiren İlbeyli, "Daha sonra bizim sporcularımıza ister istemez karşılık verdi. Futbolcularımızdan bir tanesinin baldırında krampon dişi izi var. Bir tanesine arkadan kafasına taşla vuruldu, bir tanesine sırtına tekme atıldı. Bizim de sporcularımız yaralandı, tamamen bu durumu kendilerini mağdur göstermeye çalışıyorlar ve bu durum tamamen asılsızdır. Bizde sporcularımızın hastane raporları da mevcut. Futbolcularımızdan bir tanesi maç içerisinde sert ve kasıtlı bir hareket üzerine itildi dün elinden ameliyat edildi iki yerden kırık var. Futbolcularımızın bir tanesinin gözünde morluk var, birkaç tanesinde bu şekilde sakatlık var. Birinin sırtında ve birinin kafasında. Biz de gerekli işlemleri başlattık darp raporlarımızı aldık ve şikayette bulunduk. Mağduriyet varsa ortada iki tarafta da var" dedi.

Hatay'da Amatör Maçta Kavga: 5 Futbolcu Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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