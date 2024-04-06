Hatay'da 4 Bin 340 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, 4 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Payas ilçesi Karacami mahallesinde 4 Nisan tarihinde ev ve iş yerinde düzenlenen aramada, toplamda 4 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak B.Ö. isimli şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY