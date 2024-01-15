Hassa ilçesinde Tofaş marka otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeki Tofaş marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle araçta maddi hasar oluştu.
Hatay'ın Hassa ilçesinde Tofaş marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hassa Stadyum Caddesi'nde park halindeki Tofaş marka araçta yangın çıktı. Vatandaşların 112'yi aramasıyla, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, otomobili tamamen sarmadan söndürüldü. Yangın sebebiyle araçta maddi hasar oluştu. - HATAY