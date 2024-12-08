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Harbi Fenerbahçeliler Grubu Kahvaltı Etkinliğiyle Büyüyor

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu Harbi Fenerbahçeliler grubu, 250'den fazla üyenin katıldığı bir kahvaltı organizasyonu düzenleyerek bir araya geldi. Grup, çocukları teknolojiden uzak tutmak ve Fenerbahçe sevgisini pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler planlıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarların oluşturduğu "Harbi Fenerbahçeliler" grubu, bir yıl önce sosyal medyada küçük bir topluluk olarak başlayan yolculuklarını, 250'den fazla üyenin katıldığı bir kahvaltı organizasyonuyla taçlandırdı.

Etkinlikte konuşan grup kurucusu İsmail Cesur, Harbi Fenerbahçeliler'in temel amacını şu sözlerle dile getirdi:

"Biz burada çeşitli aktiviteler düzenleyerek, çocuklarımızı telefon ve tabletlerden uzaklaştırıp bir arada vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Gençliğimizde ve çocukluğumuzda oynadığımız oyunları şimdi ailelerle ve çocuklarla beraber yeniden canlandırıyoruz. Harbi Fenerbahçeliler Grubu, Fenerbahçe maçlarını birlikte izlemek, yardım geceleri düzenlemek ve bu tür etkinliklerle birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla kuruldu. Amacımız, Fenerbahçe'ye gönül vermiş insanları bir araya getirmek. Sayımız her geçen gün artıyor, bu da bizi çok mutlu ediyor."

Kahvaltı etkinliğinde grup üyeleri, halat çekme gibi çeşitli oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı. Ayrıca, minik Fenerbahçelilere hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte hem eğlenceli vakit geçirildi hem de birlik ve beraberlik duyguları güçlendirildi.

Harbi Fenerbahçeliler, Fenerbahçe sevgisini paylaşarak büyüyen bu büyük aileyle daha birçok etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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