Üye Girişi
Haberler
ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi

Esad'ın suçladığı ülkeden yanıt var! Kısacık açıklamada mesaj çok net

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı

Irak Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki isim İstanbul'da bıçaklandı
Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş

İstismar şüphelisi felaketin yaşandığı eve böyle gitmiş

Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Filenin Sultanları' ve Eczacıbaşı'nın güzel voleybolcusu Hande Baladın, meslektaşı olan sevgilisi Trevor Clevenot ile maç öncesinde görüntülendi. İkilinin görüntülerine sosyal medyadan yorum yağdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Eczacıbaşı'nın yıldız oyuncularından Hande Baladın, son günlerde aşk hayatıyla da gündemde. Yaz aylarında adı Ziraat Bankası Ankara'nın smaçörü Trevor Clevenot ile anılan Baladın, Başkent ekibinin Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Clevenot ile sarılırken görüntülendi.

Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu

İlişki iddiaları bu görüntüyle daha da güçlenirken; sosyal medya adeta bu aşkla yıkıldı. İkilinin görüntülerine "Allah var, ikisi de çok güzel", "Hande'ye ancak böylesi yakışırdı", "Asıl Clevenot'a hayırlı olsun", Yüzyılın aşkı olur", "Bu çift mükemmel olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu

TREVOR CLEVENOT KİMDİR?

Tam adı Trevor Gerard Jean-Claude Clevenot olan 1994 doğumlu Fransız voleybolcu, Ziraat Bankası Ankara ve Fransa Milli Takımı'nda smaçör olarak oynuyor. Clevenot, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa ile altın madalya kazandı ve iki kez Dünya Şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Hande Baladın'ın yakışıklı sevgilisi gündem oldu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Muhaliflerin son aldığı yerler tüm dengeleri alt üst edecek
img

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var
img

"Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor"
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıArda Baki:

Enişte acımaz hergün..

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

kasası sağlam hande

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Türkiye'de erkek kıtlığı var sanki

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Er:

Ne aptal kanalsınız yakışıklı sevgilisi diye haber yapıyorsunuz hani adamın resmi nerde

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzer Doğan:

sözde müslüman Türk erkek bulamadınmı çok hefesliydin yabancıya

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

filenin bilememneleri pompalayin durun kaldırın bir yerleri spor değil reklam guzelleri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Gaziantep FK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hatayspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hatayspor Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Muğla okullar tatil mi 3 Aralık Salı (Son Dakika Muğla Valiliği)? Hatayspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hatayspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Antalya okullar tatil mi 3 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)? 3 Aralık Salı okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Fenerbahçe Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Devamsızlık affı geldi mi? Esenyurt'ta polisi vuran şahıs kim, adı ne, yakalandı mı? Oğuz Aydın, performansıyla Jose Mourinho'yu pişman etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.