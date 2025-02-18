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Halter Turnuvasına Giden Midibüs Kazası: 2 Ölü, 26 Yaralı

Halter Turnuvasına Giden Midibüs Kazası: 2 Ölü, 26 Yaralı
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İzmir'den Denizli'de düzenlenecek halter turnuvasına giden kafileyi taşıyan midibüs, Buldan yakınlarında kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

İzmir'den Denizli'de düzenlenecek halter turnuvasına katılmak üzere yola çıkan kafileyi taşıyan midibüs, Buldan ilçesi yakınlarında tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi. Kazada hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Kazaya karışan servisin plakası 35 BYZ 354 olarak öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Kaza yapan kafilenin Denizli'deki halter turnuvasına katılmak üzere İzmir'den yola çıktığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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