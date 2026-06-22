Haberler

Battaniyenin içinden çıkan para ve cüzdanları teslim etti, yaşlı kadın poşeti sordu

Battaniyenin içinden çıkan para ve cüzdanları teslim etti, yaşlı kadın poşeti sordu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da halı yıkamacı Mehmet Emin Evşin, yıkamak üzere aldığı battaniyenin içinden çıkan 20 bin lira, 50 euro ve kredi kartlarını hiç düşünmeden sahibi yaşlı kadına teslim etti. Kadın ise paralarını almasına rağmen poşetini sordu.

Adana'da halı yıkamacılığı yapan esnaf, yıkamak üzere aldığı battaniyenin içinden çıkan 20 bin lira, 50 euro ve kredi kartlarını sahibine teslim etti. Paralarını teslim alan yaşlı kadın ise cüzdanları koyduğunu söylediği poşeti sordu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Halı yıkamacılığı yapan Mehmet Emin Evşin, yaşlı bir kadından yıkanması için battaniye aldı. İş yerine götürdüğü battaniyeleri etiketlemek isteyen Evşin, bir battaniyenin içinden 3 cüzdan çıktığını fark etti. Cüzdanları kontrol eden Evşin, içerisinde yaklaşık 20 bin lira, 50 euro ve kredi kartları olduğunu görünce hemen müşterisini aradı. Durumu yaşlı kadına bildiren Evşin, cüzdanları ve içerisindeki paraları sahibine götürerek teslim etti. Yaşlı kadın paralarının bulunduğuna sevinmek yerine "Poşetim nerede poşetim yok" dedi. Bunun üzerine Evşin, poşet görmediğini sadece cüzdanları bulduğunu dile getirdi.

İHA muhabirine konuşan Evşin, "Dün sabah müşteriden halısını almaya gittik. 2 battaniye, 2 yorgan verdi. Normalde kapı önünde karışmasın diye etiket vuruyoruz. O sırada trafik kilitlendi, biz de bir sonraki müşteride etiket vururuz diye çıktık. Daha sonra etiket vurmaya çalışırken içinden cüzdan çıktı. Cüzdanın içerisinde yaklaşık 20 bin lira ve 50 euro para vardı. Müşteriyi aradık ve durumu dile getirdik. Müşteriye gidip teslim ettik, kendisi de bize teşekkür etti" dedi.

Paraları biriktirerek sakladığını öğrendiği kadının yüzünün görünmesini istemediğini belirten Evşin, "'Birileri görürse rezil olmak istemiyorum' dedi. Parasını kaybettiğini fark etmemişti. Ben aradıktan sonra öğrendi. O fark etmeden ben parasını götürdüm. Parayı görünce zaten şaşırdı. Kendisi 60'lı yaşlarda ve paradan kimsenin haberi yokmuş" diye konuştu.

Bulduğu parayı hiç düşünmeden sahibine vermek istediğini dile getiren Evşin, "Bizim babamız bizi böyle büyüttü. Günümüzde parayı bulunca götürmeyenler var ama biz o karakterde değiliz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı

İsviçre'den gelen haber piyasaları hareketlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarılamadı

Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
Dünya Kupası'na Norveçli taraftarlar damga vuruyor! Times Meydanı'nı Vikinglere çevirdiler

Koca meydanı ele geçirdiler! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Balkonda yakılan mangal apartmanı ayağa kaldırdı

Apartmandaki görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İbrahim Tatlıses'in kızının 'Babalar Günü' paylaşımına kimse anlam veremedi

Elif Ada'nın "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi
Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum

Yıldız futbolcu imam oluyor: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum
Satır satır açıklama yaptı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt

Fena patladı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt