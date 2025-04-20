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Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

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Adana'da halı sahada futbol oynarken fenalaşan 3 çocuk babası Hasan Bakırhan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

Halı sahada kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada

ADANA - Adana'da arkadaşlarıyla beraber halı sahada futbol oynadığı esnada fenalaşarak yere yığılan üç çocuk babası Hasan Bakırhan hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Üç çocuk babası Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynadığı anda fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündü fakat Bakırhan'ın uzun süre hareketsiz kaldığını görünce yanına koştu. İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan'ı Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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