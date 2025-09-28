Haberler

Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adıyaman'da yıllar sonra bir araya gelen arkadaşlarla halı saha maçında, 44 yaşındaki Tekin Alp Tekin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, yıllar sonra bir araya geldiği arkadaşlarıyla halı saha maçına giden kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Adıyaman'a gelen ve burada yıllar sonra arkadaşlarıyla kent merkezindeki bir halı sahada bir araya gelen 44 yaşındaki Tekin Alp Tekin, maçın ortalarında bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine bilgi vererek Tekin Alp Tekin'e müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tekin Alp Tekin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tekin Alp Tekin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekin Alp Tekin'in yakın bir zaman önce ağabeyinin de kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
