Haberler

Halı Saha Maçında Faul Kavgası: 2 Yaralı

Halı Saha Maçında Faul Kavgası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında faul nedeniyle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İki kişi yaralandı, jandarma olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde halı saha maçında 'faul' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Gökmenler Mahallesi'nde düzenlenen futbol turnuvasında meydana geldi. Gökmenler Mahalle Takımı ile Pağnık Mahalle Takımı arasında oynanan maçın son dakikalarında faul nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Pağnık Mahalle Takımı oyuncuları İ.O. ve R.O. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan İ.O., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin: Zelenski ile Moskova'da görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var

3 yıldır süren savaşı bitirecek mesaj: Görüşmeye hazırım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.