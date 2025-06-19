Halı Saha Maçında Cep Telefonu Hırsızlığı

Halı Saha Maçında Cep Telefonu Hırsızlığı
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İstanbul Arnavutköy'de bir genç, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaparken cep telefonunu şarjda unuttu. Bir hırsız, güvenlik kameralarına yansıyacak şekilde telefonu alarak kayıplara karıştı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Arnavutköy'de bir genç, arkadaşlarıyla halı saha maçına gittiği sırada cep telefonunu şarjda bıraktı. Maç sırasında spor tesisine giren bir kişi, şarjda olan cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy ilçesinde bulunan bir spor tesisinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla halı saha maçına gelen 18 yaşındaki Yasin Sungur, cep telefonunu tesisin içinde yer alan prize takarak şarj etmeye başladı. Maç devam ederken içeriye giren bir kişi, kısa bir süre içeride dolaştıktan sonra telefonun bulunduğu prize yöneldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin spor tesisine girerek bir süre etrafı incelediği, ardından doğrudan telefonun bulunduğu alana yönelip telefonu alarak dışarı çıktığı görülüyor. Telefonun çalındığını fark eden Sungur ve arkadaşları durumu güvenlik görevlilerine bildirerek polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, spor tesisinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"7 bin TL değerinde olan bir telefondu"

Yaşadığı durumu anlatan genç, "Salı gecesi burada halı saha maçı yaptık. Şarjım bittiği için telefonumu şarja taktım maçın bitmesine 20 dakika kala birisi gelmiş telefonumu alıp gitmiş. Telefonumu aradım bulamadım kamera kayıtlarına baktık ve polise şikayetçi olduk, polis peşinde şu anda. Telefonu aradık ilk başta açtı daha sonra hattı komple kapattı ortalama 7 bin TL değerinde bir telefon" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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