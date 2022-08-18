Halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü SAMSUN (İHA) – Samsun'da Sebze ve Meyve Hali'nde çıkan yangında 70'e yakın ahşap kasa küle döndü. SAMSUN (İHA) – Samsun'da Sebze ve Meyve Hali'nde çıkan yangında 70'e yakın ahşap kasa küle döndü. Yangın, İlkadım ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali'nin arka bahçesinde çıktı. Yaklaşık 200 tane ahşap kasanın bulunduğu alandan dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yanan tahta kasaları söndürerek yangının büyümesini önledi. Müdahale sonucu kısa sürede söndürülen yangında 70'e yakın ahşap kasa yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde kundaklama ihtimali üzerinde duruldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım İtfaiye Samsun 3. Sayfa Haberler

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