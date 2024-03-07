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Halatla çekilen 6 katlı binanın domino taşı gibi devrildiği anlar kamerada

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Hatay'ın Antakya ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 6 katlı binanın domino taşı gibi devrildiği anlar kamera yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 6 katlı binanın domino taşı gibi devrildiği anlar kamera yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesiyle halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı. Binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 6 katlı binanın domino taşı gibi devrildiği anlar yer aldı. 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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