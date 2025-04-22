Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı

Hacizli Tofaş Otomobil Çöp Yanında Bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde hacizli ve arama kaydı bulunan Tofaş marka otomobil, çöp konteynerinin yanına atılmış olarak bulundu. Motoru sökülen araç mahalleli tarafından fark edilerek polise bildirildi.

Bu da oldu buzdolabı, televizyon derken TOFAŞ otomobil de çöpe atıldı

Motorunu söktükleri Tofaş otomobili çöpe attılar

Hacizli ve yakalamalı otomobil, çöp konteynerinin yanına atılmış vaziyette bulundu

Mahalle sakinlerini şaşırtan olayda polise haber verildi, araç yediemin otoparkına çekildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde hacizli ve yakalamalı otomobil, çöp konteynerinin yanına atılmış vaziyette bulundu. Plakası ve ruhsatı üzerinde bulunan araçta yapılan incelemede ise motorunun alındığı tespit edildi. Mahalle sakinlerini şaşırtan olayda polise haber verilmesiyle araç yediemin otoparkına çekildi.

Olay, Serik ilçesi Kürüş Mahallesi Sanayi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka otomobilin çöp konteynırının yanına terk edildiği görenlerin haber vermesi üzerine polis ekipleri olay yerinde 07 FPB 87 plakalı otomobilin çöp konteynırı yanında atıl vaziyette ve motor parçalarının söküldüğünü belirledi.

Ekipler plaka sorgulamasından aracın hacizli ve arama ve yakalama kaydı olduğunu tespit etti. Polis arama kaydı bulunan aracı çekici çağırarak yediemin otopark görevlilerine teslim etti.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

"Nostaljik bir araç"

Bölge sakinlerinden Bülent Altıntaş, "Arabayı birkaç gün önce bırakmışlar. Kimin olduğu da belli değil. Biz de şaşırdık. Polise haber verildi ve çekici alıp götürdü aracı. Bu milli servet. Nostaljik bir araç. Bizim mahallede oturanlar aracın parçalarını almak istedi ama aracın plakası üzerinde, ruhsatı içerisinde ancak motoru sökülmüştü. Herhalde bir sıkıntısı var" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.