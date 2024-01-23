Gümüşhane'de Köy Girişinde Kurt Sürüsü Paniği

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde köyün girişine kadar gelen kurt sürüsü korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bugün sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Babakonağı köyünün girişindeki Kıran mevkiinde 9 kurt vatandaşlar tarafından görüntülendi. Köy sakinlerinden Latif Keskinoğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan kurtların her hareketi saniye saniye kaydedildi. Bahse konu mevkide bulunan çiftliğe gözünü diken kurtları uzaklaştırmak için gürültü yapan Keskinoğlu, arkadaşlarıyla birlikte araçla kurt sürüsünü uzaklaştırmak istedi.

Bir türlü uzaklaşmayan kurtları bu kez dağ yolundan giderek korkutmaya çalışan köylüler sürüyü dağıtmayı başarınca derin bir nefes aldı.

O anları telefonuyla kaydeden Latif Keskinoğlu, "Bugün sabah 9 sıralarında kurtları çiftliğin hemen yakınlarında gördük. Saydığımda tam 9 büyük kurt vardı. Bağırmamıza, etraflarında 2 tur atmamıza rağmen gitmediler. En son dağın arkasındaki yoldan giderek korkutunca dağıldılar, dağa doğru kaçtılar" dedi.

Keskinoğlu, kurt sürüsünün tekrar köye yaklaşması halinde hem insanlar hem sokak hayvanları hem de diğer hayvanlar için tehdit oluşturacağını sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE