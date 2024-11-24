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Göztepeli ve Bandırmasporlu Taraftarlar Dinlenme Tesisinde Birbirine Girdi

Göztepeli ve Bandırmasporlu Taraftarlar Dinlenme Tesisinde Birbirine Girdi
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İzmir'den İstanbul'a giden Göztepeli taraftarlarla Balıkesir'den Kocaeli'ye giden Bandırmaspor taraftarları dinlenme tesisinde kavga etti. Olayda kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda taraftar yaralandı.

Göztepeli ve Bandırmasporlu taraftarlar dinlenme tesisinde birbirine girdi

Kadın ve çocukların olduğu taraftar grubunda yaralananlar oldu

BALIKESİR - İzmir'den Beşiktaş maçı için İstanbul'a giden Göztepeli taraftarlarla, Balıkesir'den Kocaeli'ye giden Bandırmaspor taraftarları dinlenme tesislerinde birbirine girdi. Otobüslerin camları kırılırken, aralarından kadın ve çocuklarında olduğu taraftar gruplarından çok sayıda yalananan oldu.

Olay, İstanbul-İzmir Otobanındaki dinlenme tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Beşiktaş maçı için İstanbul'a giden Göztepeli taraftarlarla, Balıkesir'den Kocaeli'ye giden Bandırmaspor taraftarlar yan yana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan sözlü tartışma, taşlı sopalı kavgaya döndü. Kadın ve çocukların bulunduğu otobüslere denk gelen taş ve sopalar, camları tuzla buz etti. Camların kırıldığı saldırıda, canlarını kurtarmak için otobüsten inerek kaçan bazı taraftarlar dinlenme tesislerinde mahsur kaldı.

Taraftarların bir birine girdiği olayda, çok sayıda yaralıya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DAĞLI - 3.Sayfa
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