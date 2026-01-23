Haberler

Gölmarmara'da kuyumcu soygunu zanlıları İzmir'de yakalandı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kuyumcuyu soyan iki maskeli şüpheli, çaldıkları altınlarla birlikte İzmir'de yakalandı. Olayda kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde maskeli ve pompalı tüfekle kuyumcuyu soyan iki şüpheli, çaldıkları altınlar ve suç aletiyle birlikte İzmir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Okan Kuyumculuk isimli iş yerine yüzü maskeli ve elinde pompalı tüfek bulunan bir şahıs geldi. Şüpheli, silahı iş yeri çalışanına doğrultarak 4 adet altın kelepçe bilezik ile 4 tablo içerisinde bulunan toplam 100 adet altın yüzüğü bir çantaya koydu. Olayın ardından şüpheli, iş yeri önünde bekleyen beyaz renkli ve plakasız bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, şüpheli aracın plakası tespit edilerek İzmir iline gittiği belirlendi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen H.S. (26) ve Y.G. (39) isimli şüpheliler İzmir'de yakalandı.

Şahısların iş yerinden çaldıkları altınlar ile olayda kullanılan pompalı tüfek, Saruhanlı ilçesi Heybeli Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda gizlenmiş halde ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli Manisa'ya getirilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

