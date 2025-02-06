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Gölcük'te Sahte Giyim Malzemesi Operasyonu

Gölcük'te Sahte Giyim Malzemesi Operasyonu
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ünlü markalara ait 1500 muhtelif sahte giyim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ünlü markalara ait sahte bin 500 muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün Gölcük ilçesinde ünlü markalara ait sahte bin 500 muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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