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Gölcük'te Kumar Denetimi: 6 Kişiye 55 Bin TL Ceza

Gölcük'te Kumar Denetimi: 6 Kişiye 55 Bin TL Ceza
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye toplamda 55 bin 482 TL para cezası kesildi. Kumar oynatan şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 TL para cezası kesildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayanları engellemek için çalışma başlattı. Dün yapılan çalışmalarda Gölcük'te bulunan kahvehanede denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde N.Ç. isimli şahsın kumar oynattığı tespit edildi. N.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 6 şahıs hakkında 55 bin 482 TL para cezası kesildi. Kumardan elde edildiği düşünülen 9 bin 600 TL paraya da el konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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