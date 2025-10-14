Haberler

Giresun'da Boğulma Olayı: 16 Yaşındaki Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Giresun'un Gedikkaya Mahallesi'nde bulunan Çerkez Plajı'nda yüzme sırasında dalgalara kapılan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hamza İnci, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi16 yaşındaki Hamza İnci beraberinde bulunan arkadaşları B.A.A. ve Y.C.G. ile birlikte yüzmek için Gedikkaya Mahallesi Hüseyin Çerkez Plajı'na gitti. Denize giren Hamza İnci'nin bir süre sonra dalgalara kapıldığı ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldığı belirtildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İnci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

