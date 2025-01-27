Üye Girişi
Haberler
Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
'Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak' | Mahmut Arıkan

"Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak" | Mahmut Arıkan

Gemlik TSO Başkanı Alkollü Araç Kullanarak Kaza Yaptı

Gemlik TSO Başkanı Alkollü Araç Kullanarak Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, alkollü olarak kullandığı Togg marka makam aracıyla Bursa'da kaza yaptı. Kontrolde 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, alkollü kullandığı kendi makam aracı Togg ile kaza yaptı. Bursa şehir merkezinde 2 ayrı araca çarparak duran Başkan Hasan Hamaloğlu, yapılan kontrolde 0.99 promil alkollü çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Togg marka makam aracı ile şehir turuna çıkan Gemlik TSO Başkanı Hasan Hamaloğlu, Çekirge Caddesi Çelikpalas Oteli kavşağına gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biri ticari taksi 2 ayrı araca çarpan Başkan Hamaloğlu'nun kullandığı aracı orta refüje çıkıp terazide kaldı. Hamaloğlu kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılan Hasan Hamaloğlu'nun 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçlar çekiciyle otoparka çekilirken kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gece yarısı bağrışlara uyanıp gördükleri karşısında hayrete düştü
img

Talisca Fenerbahçe'de
img

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kamerada

İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı kamerada! Yaşam savaşı veriyor
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.