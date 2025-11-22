Gemlik'te Kafede Çıkan Yangın İşletmeyi Küle Çeirdi

Gemlik'de bir kafede çıkan yangın kısa sürede işletmeyi küle çevirdi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen, işletme kullanılamaz hale geldi.

Olay Gemlik, Umurbey Mahallesi'nde bulunan Kayalar Kafe'de meydana geldi, henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın işletmeyi kısa sürede küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın rüzgarında etkisi ile büyürken, kafe olarak kullanılan bina ve ilçeyi tepeden gören teras alan kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yangında elektrik ve doğalgaz ekipleri de akımları keserken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA