Gemlik Körfezi'nde Yakalanan 2 Kilogramlık Dev Istakoz Balıkçıları Sevindirdi

Gemlik Körfezi'nde Yakalanan 2 Kilogramlık Dev Istakoz Balıkçıları Sevindirdi
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Gemlik İskelesi'nde yakalanan 2 kilogram ağırlığındaki dev ıstakoz, bölge balıkçıları arasında büyük heyecan yarattı. Nadir bulunan bu istakoz, deniz ürünleriyle zengin Gemlik Körfezi'nin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Gemlik Körfezi'nde akşam saatlerinde şimdiye kadar yakalanan en büyük ıstakoz, Gemlik İskelesi'nde ağlara takıldı.

Yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki dev ıstakoz, bölge balıkçıları arasında büyük heyecan oluşturdu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ava çıkan balıkçılar, şimdiye kadar yakalanan en büyük ıstakozu olduğunu belirtti. 2 kilogram ağırlığındaki ıstakozun Gemlik Körfezi'nde nadir görüldüğü belirtilirken, yakalanan ıstakozun satışa sunulmak üzere Bursa'ya gönderildiği öğrenildi.

Bölge halkı, deniz ürünleri açısından zengin olan körfezin bu tür sürprizlerle balıkçılığın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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