Gece Yarısı Karpuz Dükkanına Hırsız Girdi

İstanbul Arnavutköy'de bir karpuz dükkanına gece yarısı hırsız girdi. Hırsız brandayı açarak 15 karpuz çalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Adana'dan İstanbul'a yerleşen işletmeci Bayram Arslan'a ait karpuz dükkanına bir şüpheli geldi. Şahıs, brandayı açarak tezgahtan 15 karpuz çaldı. Sabah dükkanına geldiğinde durumu fark eden işletmeci Bayram Arslan hırsızlığa tepki gösterdi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İnsan hayal kırıklığına uğruyor"

İşletmeci Bayram Arslan, "Ben Adana'dan geldim buraya dükkan açtım. Haftada bir karpuzlarımın eksildiğini fark ettim. Kameraya bakınca gece gelip kucaklayıp arabasına attığını gördüm. Adam yabancı da değil, gelip bizden karpuz almışlığı var. Özür dilese yeterliydi, helal ederdik. Normal şartlarda istese param yok dese yine verirdim, sıkıntı olmazdı. 15 kadar karpuz götürmüş, artık kendisi mi yiyecek satacak mı bilemem. Ama insan hayal kırıklığına uğruyor. Bir insanın gelip karpuza tamah etmesi çok üzücü. Arabadan her gün 10 karpuz düşüp kırılıyor, isteyen olursa zaten veriyoruz. Yeter ki gelip dürüstçe istesin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL