Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Tır Kaza Yaptı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda tünelde kontrolden çıkan tır duvara çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Gezer idaresindeki 34 KU 0297 plakalı tır, sürücüsünün idaresinden çıkarak tünele girdiği esnada duvara çarptı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tedbir amaçlı trafiği yavaşlatırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün hafif sıyrıklar aldığını belirledi. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, trafik akışı ise tek şeritten sağlandı. - BURSA