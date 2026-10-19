Gazişehir Master futbolcusu Çakır, Manavgat'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen masterlar futbol turnuvasına katılmak için Gaziantep'ten gelen 47 yaşındaki Mehmet Hayri Çakır, kaldığı otelin bahçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen yakınları 'dalım gitti' diyerek gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'taki bir otelde düzenlenen masterlar futbol turnuvasına katılmak üzere Gaziantep'ten gelen Gazişehir Master futbol takımı oyuncusu Mehmet Hayri Çakır, turnuva öncesinde konakladığı otelin bahçesinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çakır'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından Antalya'daki bir hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki futbolcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haber spor camiasını yasa boğdu

Çakır'ın ani ölümü, ailesi ve takım arkadaşları başta olmak üzere Gaziantep'te spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberi alan aile yakınları, otopsi için Antalya Adli Tıp morguna getirilen Çakır'ın cenazesini teslim sırasında sinir krizi geçirdi. Yakınlarından birisi, "Dalım gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ailesine teslim edilen Mehmet Hayri Çakır'ın cenazesinin Gaziantep'te defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı