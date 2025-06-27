Gazipaşa'da Korsan Taşımacılık Denetimi: 5 Araç Trafikten Men Edildi

Gazipaşa'da Korsan Taşımacılık Denetimi: 5 Araç Trafikten Men Edildi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasadışı taşımacılık yaptığı belirlenen 5 araç trafikten men edildi ve para cezası uygulandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirildi. Denedimlerde 5 araç trafikten men edilirken para cezası uygulandı.

Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası'nın girişimleriyle, Gazipaşa Havalimanı ve D-400 Karayolu üzerinde korsan taşımacılığa karşı geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, çok sayıda araç kontrol edildi. Denetimlere Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, havalimanı trafik ekipleri ve jandarma trafik ekipleri de katıldı. Yasadışı taşımacılık yaptığı belirlenen araçlar trafik ekiplerince bağlandı. Denetimde 385 araç denetlenirken, yasadışı taşımacılık yaptığı belirlenen 5 araç trafik ekiplerince bağlandı.

Yapılan denetimlerle ilgili olarak açıklama yapan Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Tuncel, "Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası olarak uzun süredir üzerinde durduğumuz korsan taşımacılık sorunu, nihayet etkili denetimlerle karşılık buluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, Gazipaşa Havalimanı'nda yoğun bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü denetim ekiplerinin yanı sıra, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, havalimanı trafik ekipleri ve jandarma trafik ekipleri katıldı. Yasadışı taşımacılık yaptığı tespit edilen birçok araç trafikten men edildi. Kurallara aykırı faaliyet gösteren çok sayıda araca da idari para cezası uygulandı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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